شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقع في مواجهة ودية قوية مع نادٍ إسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة المباراة المرتقبة الودية القادمة للنصر السعودي.

ومن المقرر أن يقع النصر في مواجهة قوية أمام قادش ظهر الخميس القادم الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين النصر وقادش ضمن استعدادات الطرفين للموسم الكروي الجديد 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر وقادش الودية

من المقرر أن تقام المباراة في يوم الخميس القادم في الساعة الواحدة إلا دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية إلا دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة إلا دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وقادش

تُنقل المباراة الودية التي تجمع بين قادش والنصر من خلال قناة النصر السعودي، عبر منصة " اليوتيوب".

تشكيل النصر المتوقع لمباراة قادش الودية

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبدالله مادو.

خط الوسط: سلطان الغنام، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، منصور الشمري

وفي خط الهجوم: بيتي مارتينيز، خالد الغنام، محمد مران.

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

يفتتح النصر منافسات دوري السعودي للمحترفين 2022/2023 في نسخته الجديدة أمام الوحدة يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موعد أولى مباريات قادش في الدوري الإسباني 2021/2022

يستضيف قادش، ريال سوسيداد يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني في نسخته الجديدة 2022/223.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موعد انطلاقة منافسات الدوري الإسباني 2022/2023

تفتتح منافسات الدوري الإسباني 2022/2023 يوم الجمعة القادم الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين إشبيلية وأوساسونا.

على أن تنطلق المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.