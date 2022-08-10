بسبب صلاة المغرب.. نادي إنجليزي يصدر قرارًا استثنائيًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي توفير مصلى لمشجعيه المسلمين لتأدية صلاة المغرب، في لقاء الفريق مع نظيره هارتلبول يونايتد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنجليزية.
وأصدر بلاكبيرن روفرز بيانًا رسميًا للإعلان عن توفير مصلى للجماهير المسلمة في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، إذ يتعارض موعد المباراة مع توقيت صلاة المغرب.
وأوضح النادي الإنجليزي من خلال البيان أنّه بإمكان المصلين الاستفسار عن مكان تواجد المصلى بالملعب، لتأدية الصلاة طوال الموسم الحالي.
وسبق لبلاكبيرن أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصاً حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.
ويتصدر بلاكبيرن روفرز جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بـ 6 نقاط، ويملك برصيده عددًا من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز (3 مرات) وكأس إنجلترا (6 مرات).
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