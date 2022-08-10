إنطلاق مهرجان ” الطائف رخا بحديقة الملك فهد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أنطلق مساء يوم أمس مهرجان الطائف رخا بحضور وكيل أمين الطائف المهندس أمين الشهراني ونائب رئيس الغرفة التجارية بالطائف الأستاذ مشعل العتيبي ومجلس إدارة شركة ديار العز عدد كثيف من المشاركين والأهالي والزوار والإعلاميين والإعلاميات من الطائف ومكة المكرمة وجدة

حيث بدأ المهرجان بالأهازيج الوطنية ومشاركات من الفرق الشعبية التي آثارت البهجة والسرور في نفوس الحاضرين ويستمر المهرجان لأكثر من شهرين

وأقيم الحفل تحت زخات المطر والأجواء الجميلة