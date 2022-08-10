“حساب المواطن” يفسر ماذا تعني حالة الصرف “لا يوجد” التي تظهر لبعض المستفيدين

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فسر برنامج حساب المواطن سبب ظهور حالة الصرف لدى بعض المستفيدين بعبارة “لا يوجد”.

وبين البرنامج أن ذلك يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين في حال وجودهم، قد تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

جدير بالذكر أن حساب المواطن قد بدأ في وقت سابق إيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، وستستمر العملية حتى نهاية اليوم (الأربعاء).



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Source akhbaar24

