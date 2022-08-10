حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والاجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.





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