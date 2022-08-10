2022.. عام المنتخبات السعودية

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شهد العام الجاري 2022 صعود لاعبو الأخضر بمختلف الفئات السنية إلى منصات التتويج واحتلال الصدارة في البطولات التي شاركوا بها.

سبورت 24 يستعرض خلال السطور التالية إنجازات المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال 8 أشهر من عام 2022 لعل آخرها تتويج منتخب تحت 20 عامًا بكأس العرب:

المنتخب الأول

نجح المنتخب الوطني في تصدر مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه دولة قطر، ليتأهل إلى المونديال بعدما شارك في النسخة الماضية 2018.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب الوطني رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

الأخضر تحت 23 عامًا

واستطاع المنتخب الأولمبي هذه المرة التتويج بلقب بطولة كأس آسيا بعدما تأهل مرتين من قبل إلى دور النهائي ولكن هُزم خلالهما قبل الفوز في النهائي الثالث الذي يتأهل له أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان.

الأخضر تحت 20 عامًا

تُوج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب للشباب عقب الفوز على نظيره المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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Source akhbaar24

