مستجدات غزو أوكرانيا.. انفجـارات تهز قاعدة روسية في “القرم”.. وموسكو تتهم واشنطن بالاستفزاز

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شهدت قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم انفجـارات عديدة أسفرت عن مقتـل شخص وإصـابة آخرين، فيما اتهمت موسكو نظيرتها واشنطن بالاستفزاز بعد إعلان الأخيرة عن عملية تفتيش في الأراضي الروسية عن الأسلحـة النووية.

مقـتل شخص في انفجـارات هزت قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم

لقي شخص مصرعه يوم أمس (الثلاثاء) في سلسلة انفجـارات هزت قاعدة جوية روسية قرب شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وأكدت موسكو أن الانفجـارات ناجمة عن ذخيرة حية.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا ما لا يقل عن 12 انفجـاراً ظهر أمس من القاعدة، ونوهت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجـارات وقعت نتيجة انفجار العديد من مخازن ذخيرة الطائرات.

وأكدت وزارة الصحة في شبه جزيرة القرم أن الانفجـارات أسفرت عن مقتـل مدني وإصـابة 8 آخرين.

زيلينسكي: لن نتخلى أبداً عن منطقة البحر الأسود

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنهم لن يتخلوا أبداً عن منطقة البحر الأسود، مشيراً إلى أن المنطقة لا يمكن أن تكون آمنة ما دامت شبه جزيرة القرم محتلة، في إشارة إلى موقف كييف من سيطرة روسيا على شبه الجزيرة، وطالب بعودتها إلى السيادة الأوكرانية.

وعلق زيلينسكي على الانفجـارات التي وقعت في القاعدة الروسية، في خطاب ألقاه يوم أمس، حيث قال إنه من الطبيعي أن يركز الناس على شبه جزيرة القرم.

موسكو تتهم أمريكا بالاستفزاز

اتهمت موسكو الولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد غير المنطقي وغير الضروري حسب تعبيرها، بالإعلان عن عملية تفتيش في الأراضي الروسية بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحـة النووية.

وأكدت روسيا أنها لن تسمح في الوقت الحالي بالتفتيش على أسلحـتها بسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها.

وتحدد معاهدة نيو ستارت، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، عددًا أقصى للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، كما تضع قيودا على نشر الصـواريخ والقاذفات سواء كانت برية أو بحرية، كما تنص على إجراء عمليات تفتيش للتأكد من امتثال كلا الجانبين.

وفي العام الماضي جرى تجديد المعاهدة قبل أيام فقط من موعد انتهاء سريانها، ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق جديد مفاوضات مطولة إضافة لعملية تصديق تستغرق وقتًا طويلًا.



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Source akhbaar24

