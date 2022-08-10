الصين‬⁩ تعلن تسجيل 35 إصابة بفيروس “لانجيا هنيبا” الفتاك ونسبة الوفاة بالمرض 75%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت الصين أول أمس الإثنين عن تسجيل ما يصل إلى 35 إصابة بشرية بفيروس جديد من نوع الفيروسات التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، يُدعى “لانجيا” (Langya)، وتم تحديد الحالات في مقاطعتي شاندونغ في شرق الصين ومقاطعة هنان الصينية الوسطى، ما دفع السلطات إلى بدء اختبار الحمض النووي لتحديد ومراقبة انتشار الفيروس، وفقًا لمقال نشر في مجلة نيو إنجلاند للطب (NEJM) من قبل علماء من الصين وسنغافورة.

الأعراض

وتم اكتشاف النوع الجديد من الفيروس في عينات مسحة الحلق من مرضى مصابين بالحمى في شرق الصين كان لهم اتصال مباشر بالحيوانات في الآونة الأخيرة، ومع إجراء المزيد من التحقيقات تبين أن 26 من أصل 35 حالة من عدوى فيروس “لانجيا” قد طوروا أعراضًا سريرية مثل الحمى ، والتهيج ، والسعال ، وفقدان الشهية ، والغثيان ، والصداع ، والقيء.

وتتمثل أعراض الفيروس في : الحمى والتعب والسعال والبرد وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والقيء. قد يؤدي الفيروس في النهاية إلى انخفاض خلايا الدم البيضاء ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية، مما أدى إلى فشل كلوي وكبدي.

فيروس لانجيا أو “LayV” هو فيروس حيواني المنشأ، ينتقل في الغالب من حيوان إلى آخر. ومع ذلك، بعد الإبلاغ عن 35 إصابة بشرية في الصين، يشعر خبراء الصحة بالقلق الآن بشأن انتقاله للبشر.