المؤشر الياباني يهبط 0.16% في بداية التعامل بطوكيو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر 0.16 في المئة إلى 27955.11 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة إلى 1935.87 نقطة.

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