شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربطه بقضية حمد الله.. رد ناري من فهد المولد على إدارة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد فهد المولد الجناح السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ربطه بتسريبات قضية النجم المغربي عبد الرازق حمدالله مع النصر.

المولد يرد على إدارة الاتحاد بطريقة غير مباشرة

كتب جناح الاتحاد السابق عبر حسابه بتطبيق "سناب شات": "اللحظة التي تشعر فيها بإنه عليك أن تثبت قيمتك لأحدهم، هي اللحظة التي عليك أن تتركهم فيها".

الاتحاد عرض المولد على النصر مقابل حمد الله

وبحسب التسريبات التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فإن العميد قدم عرض رسمي للعالمي من أجل التعاقد مع عبد الرازق حمد الله مقابل الحصول على فهد المولد.

ولكن قابلت إدارة النصر العرض المقدم من وصيف السعودية 2021/2022 " بالتجاهل التام".

تفاصيل نارية جديدة في صفقة انتقال حمد الله إلى الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عن تفاصيل مدوية جديدة في صفقة انتقال النجم المغربي عبد الرازق حمدالله إلى الاتحاد، بعد فسخ التعاقد مع النصر في ديسمبر الماضي.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية ما ذكره الرشيد في تغريدة عبر حسابه "تويتر"، بشأن تفاصل الدولي المغربي السابق إلى العميد.

اختلف عبد الرازق على ما يُقارب الـ 4 ملايين ريال سعودي مع الاتحاد، قبل أن تدخل وسيط " دون ذكر اسمه" من أجل إقناع اللاعب بالتنازل عن نصف المبلغ الذي طلبه بالإضافة ووضع "النصف الآخر" في ركن المكافآت.

تعرف على المكافآت الاتحاد إلى حمد الله

وجاءت تلك المكافآت على النحو التالي:-

– مكافأة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين = 60% من النصف.

– ومكافأة التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين = 40% من النصف.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

«اتحاد جدة ضد العدالة»

الجولة الثانية

«اتحاد جدة ضد الاتفاق »

الجولة الثالثة

«اتحاد جدة ضد الرائد»

الجولة الرابعة

«اتحاد جدة ضد الخليج»

الجولة الخامسة

«اتحاد جدة ضد النصر»

الجولة السادسة

«اتحاد جدة ضد الفتح»

الجولة السابعة

«اتحاد جدة ضد ضمك»

الجولة الثامنة

«اتحاد جدة ضد الوحدة»