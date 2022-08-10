شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يضغط على إدارة النصر لضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر نادي النصر السعودي في تكثيف جهوده لضم العديد من الصفقات المدوية التي تُعيد العالمي على الساحات الكبرى من جديد.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية من جانب "Essex"، عن مفاجآة سارة لجماهير نادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء ذلك بعد اقتراب صفقة مدوية من صفوف النصر، لتُزيين صفوف العميد بداية من الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

بفرمان من جارسيا.. جون بروكس على رادار النصر

قدم المدير الفني لنادي النصر بطلب للإدارة من أجل التعاقد مع المدافع جون بروكس، نجم فولفسبورج الألماني السابق الذي أصبح حرًا بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ويُفضل جارسيا التعاقد مع المدافع الألماني عن اسماء أخرى تتواجد على طاولة النصر أبرزهم " البلجيكي جيسون دينايير".

ارقام بروكس مع فولفسبورج 2021/2022

شارك صاحب الـ 29 عامًا مع النادي الألماني بالموسم الحالي في 36 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف والمساهمة بهدف آخر.

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد أولى مباراة النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية موعدها سبورت" في السطور التالية موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر يفتتح العالمي منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة أمام الوحدة.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2022/2023

حصدت شبكة قنوات SSC على حقوق بث مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد 2022/2023، بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.