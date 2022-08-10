شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية جديدة في صفقة انتقال حمد الله إلى الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن تفاصيل نارية جديدة في صفقة انتقال النجم المغربي عبد الرازق حمدالله إلى الاتحاد، بعد فسخ التعاقد مع النصر بالتراضي في شهر ديسمبر 2021 الماضي.

تدخل "وسيط" لاقناع حمد الله بالتوقيع للاتحاد

وبحسب ما ذكره الرشيد في تغريدة عبر حسابه "تويتر"، فإن الدولي المغربي اختلف على ما يُقارب الـ 4 ملايين ريال سعودي مع الاتحاد.

وتدخل وسيط " دون ذكر اسمه" من أجل إقناع اللاعب بالتنازل عن نصف المبلغ الذي طلبه بالإضافة إلى وضع "النصف الآخر" في ركن المكافآت.

وجاءت تلك المكافآت على النحو التالي:-

• مكافأة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين = 60% من النصف.

• ومكافأة التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين = 40% من النصف.

غرامات قاسية على الاتحاد وإدارييه ونجم الفريق

كشفت لجنة الاحتراف السعودية من قلل بشكل رسمي، موقفها النهائي في قضية الدولي المغربي السابق عبد الرازق حمدالله، مع ناديه السابق " النصر".

وقدم العالمي شكوى رسمية بشأن ما بدر من الدولي السابق، وإدارة الاتحاد تجاهه.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية القرارات التل أصدرتها لجنة الاحتراف السعودية، والتي جاءت كالتالي..

• إيقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، مع غرامة 300 ألف ريال.

• إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة إلى قدرها 300 ألف ريال.

• إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

• بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التعاقدات، حتى فترة مع غرامة 500 ألف ريال.

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