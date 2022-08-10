شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حمد الله.. كارثة جديدة تطرق أبواب الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن تسريبات للعقوبة المقتربة على نادي الاتحاد السعودي، ومحمد الشنقيطي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بسبب ما بدر من الطرفين سابقًا.

تسريب "العقوبة المرتقبة" ضد مهند الشنقيطي والاتحاد

وبالفعل فتحت اللجان المختصة، تحقيقات مع الشنقيطي ونادي الاتحاد بسيب تهمة "تزوير" التقرير الطبي للظهير الشاب، لمساعدته على عدم الانضمام إلى منتخب السعودية الأولمبي في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة الماضية.

وبحسب ما أكدته التقارير الصحفية، فإن حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد سيتم إيقافه "شهرين"، وذلك بتهمة الهروب عن مهمة وطنية.

كما وسيتم ايقاف الشنقيطي أيضًا لمدة شهرين وفقًا للتسريبات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن العقوبة الموقعة على الظهير الشاب والعميد بشكل رسمي.

وتتوالى المصائب على النادي الإتحاد السعودي خلال الفترة الحالية، حيث تعرض العميد ولاعبه عبد الرازق حمدالله إلى عقوبة صارمة من جانب لجنة الاحتراف السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

غرامات قاسية على الاتحاد وإدارييه ونجم الفريق

كشفت لجنة الاحتراف السعودية يابقًا بشكل رسمي عن موقفها في قضية الدولي المغربي السابق عبد الرازق حمدالله لاعب الإتحاد، مع ناديه السابق " النصر".

وقدم النادي السعودي شكوى رسمية بشأن ما بدر من اللاعب المغربي، وإدارة الاتحاد تجاه العالمي.

وأصدرت لجنة الاحتراف السعودية القرارات التالية

- إيقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، مع غرامة 300 ألف ريال.

- إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة إلى قدرها 300 ألف ريال.

- إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

- وأخيرًا حرمان الاتحاد من التعاقدات، حتى فترة مع غرامة 500 ألف ريال.

جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى «اتحاد جدة ضد العدالة»

الجولة الثانية «اتحاد جدة ضد الاتفاق »

الجولة الثالثة «اتحاد جدة ضد الرائد»

الجولة الرابعة «اتحاد جدة ضد الخليج»

الجولة الخامسة «اتحاد جدة ضد النصر»

الجولة السادسة «اتحاد جدة ضد الفتح»

الجولة السابعة «اتحاد جدة ضد ضمك»

الجولة الثامنة «اتحاد جدة ضد الوحدة»