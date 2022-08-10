الرئيس التركي يفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اليوم الثلاثاء دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى الـ18 من أغسطس الحالي.

وشهد الحفل الذي أقيم على ملعب مدينة قونيا إعلان الانطلاق الرسمي للدورة بمشاركة 54 دولة جرى دخول رياضييها للمضمار وسط حضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإسلامية وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول العالم الإسلامي وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس البعثة السعودية المشاركة.

وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، قدم الأمير عبدالعزيز الفيصل الشكر والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الدعم والاهتمام اللذان يوليانه للنهوض بأنشطة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً حريصة كل الحرص على قيام واستمرار هذا الاتحاد.

وقال : “نجتمع اليوم في موعد جديد تحت راية واحدة، وأخوة دائمة، وهدف عظيم، فليس هناك ما هو أجمل من السلام، وأسمى من الإسلام، الإسلام الذي حث منذ سنوات مولده الأولى على السباحة والرماية وركوب الخيل؛ ليسبق بذلك الإنسانية جمعاء في حث البشرية على الرياضة وممارستها”.

وأكد سموه أن اللحظة الحاضرة، هي تتويج للرياضة الإسلامية، وسمو قيمها التي عاشوها تحت راية هذا الاتحاد منذ لحظة تأسيسه قبل أربعة عقود في أرض النور والهداية ومهوى الأفئدة مكة المكرمة.

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وأبدى سمو الأمير عبدالعزيز سعادته بانطلاق الألعاب الإسلامية الخامسة، والتي تحمل هدفاً واضحاً وقيمة عالية، وعمقاً أخوياً سيتجسد واقعاً مع منافسات هذه الدورة، والتي يتنافس فيها أكثر من أربعة الآف رياضي ورياضية من 54 دولة، سيقدمون صورة ناصعة للمنافسة الحقيقة والقيم الرياضية العظيمة.

وعبر سمو رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن شكره وتقديره، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولجمهورية تركيا حكومة وشعباً على ما وفرته من دعم وخدمات ساهمت في انطلاق هذا الحدث، ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها لأنشطة الاتحاد عبر جميع المنظمات التابعة لها، وللقائمين على الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وللجنة المنظمة للدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين من الرياضيين والرياضيات، ولجميع الدول المشاركة ، ومن جهته رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته بجميع الدول المشاركة في مدينة قونية التركية، معلناً انطلاق الدورة رسمياً.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية والشعبية انتهاءً بتقديم مسيرة عرض الدول المشاركة في الدورة.

وحمل العلم السعودي في مسيرة العرض لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب.