هل يمكن تنازل الأب عن ولاية أبنائه القاصرين للأم ؟ .. العدل تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت وزارة العدل عن مدى إمكانية نقل الولاية على الأبناء القاصرين من الأب إلى الأم.
وأكدت العدل أن ولاية الأب على أبنائه القاصرين ولاية جبرية، ولا تنتقل إلى غيره إلا في حال وفاته أو قصوره العقلي.
وأضافت أنه في حال تنازل الأب عن ولاية قاصر عقلا للأم، فتقرير ذلك راجع لما تقرره المحكمة.
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