الفضة أقل المعادن النفيسة أداء في 2022

وقال كبير محللي المعادن الثمينة لدى «إتش إس بي سي سيكيوريتز» «جيمس ستيل» في مذكرة: فقد المعدن الأبيض نحو 11% من قيمته متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، وفقا لـ«بلومبيرغ».
وأضاف «جيمس ستيل»: «إن الأسعار قد ترتفع من وقت لاحق من هذا العام، حيث يدعم قطاع الإلكترونيات وقطاع الخلايا الكهروضوئية الاستهلاك الصناعي، بينما يبدو الطلب على التجزئة والمجوهرات قويًا».
وتوقع بنك «إتش إس بي سي» أن يسجل متوسط سعر الفضة 22.25 دولار للأوقية في عام 2022 و23.5 دولار لعام 2023، في حين يتوقع «يو بي إس جروب ايه جي» انخفاض الفضة إلى 19 دولارًا بحلول أوائل عام 2023.
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