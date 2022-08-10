يدخل الأخضر الأولمبي اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد أن حقق فوزاً صعباً على منتخب أذربيجان بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب أحمد الغامدي، ويطمح الأخضر من خلال هذا اللقاء لمواصلة انتصاراته واحتلال الصدارة وحسم التأهل للدور لربع النهائي والابتعاد عن الحسابات المعقدة للتأهل. ويعتمد مدرب منتخبنا الوطني سعد الشهري على طريقة 4-2-3-1 إذ يتواجد محمد مران في خط المقدمة وخلفه الثلاثي سعد الناصر ومحمد القحطاني وهيثم عسيري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع نواف القميري ومحمد اليامي ومشعل الصبياني ومحمد العوفي، وفي المحور يتواجد الثنائي عوض الناشري وزياد الجهني، ويملك الأخضر بدلاءً قادرين على حسم اللقاء؛ وفي مقدمتهم أحمد الغامدي وهزاع الغامدي وتركي المطيري وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.
يذكر أن منتخبنا الوطني يخوض غمار هذه البطولة وسط غياب عدد من أبرز نجومه؛ ويأتي في مقدمتهم قلبا الدفاع سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وحمد اليامي وحامد الغامدي والهداف فراس البريكان، ورغم هذا النقص إلا أن الأسماء الحاضرة في هذه البطولة قادرة على نيل الذهب.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه في ختام دور مجموعات «الألعاب الإسلامية»الأخضر الأولمبي يواجه المغرب للتأهل لربع النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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