وفـاة الإعلامي محمد آل محي القحطاني بعد صراع مع المرض

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توفي الإعلامي محمد آل محي القحطاني بعد صراع مع المرض، حيث وافته المنية مساء أمس (الثلاثاء)، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وعمل الإعلامي الراحل صحفياً ومراسلاً تلفزيونياً لقناتي الإخبارية والسعودية، وشارك في تغطية عدد من الأحداث المهمة بينها تغطيته لموسم الحج الماضي.

ونعى عدد من الإعلاميين والمغردين الفقيد القحطاني، كما نعته هيئة الإذاعة والتلفزيون، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ومن المقرر أن يصلى عليه عصر اليوم (الأربعاء) في جامع الفرقان بمدينة الدمام.

فيديو | شارك في تغطيات الحج الماضية وكان أحد الصحفيين الذين لهم حضور قوي..

#الإخبارية تتمنى السلامة لمراسل السعودية محمد آل محي pic.twitter.com/I2LYwToFrn



— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)

فيديو | شارك في تغطيات الحج الماضية وكان أحد الصحفيين الذين لهم حضور قوي..

#الإخبارية تتمنى السلامة لمراسل السعودية محمد آل محي pic.twitter.com/I2LYwToFrn — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 8, 2022

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Source akhbaar24

