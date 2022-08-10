الشرطة الأميركية تعتقل “المشتبه الرئيسي” في قضية قتل مسلمين

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أعلنت الشرطة الأميركية، يوم الثلاثاء، القبض على “المشتبه فيه الرئيسي” في التحقيق المشترك بشأن مقتل أربعة مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، جنوبي الولايات المتحدة.

والسبت أعلنت السلطات في ولاية نيو مكسيكو أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم في نوفمبر من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة.

وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس الجاري قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

وجاء في بيان لشرطة ألبوكيركي، السبت، أنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت. ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم “منحدر من جنوب آسيا”.

وأضاف البيان “المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل وقعت أخيرا واستهدفت مسلمين منحدرين من جنوب آسيا”.

بين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ 27 عاما عندما عثر على جثته في الأول من أغسطس الجاري والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو الماضي.

وأعلنت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيركي.

وأصدرت الشرطة هذا الأسبوع صورة لسيارة تقول إن القاتل استخدمها.

ولجأ رئيس شرطة ألبوكيركي هارولد ميدينا إلى تويتر، الثلاثاء، لإعلان اختراق محتمل في التحقيق وكتب “تعقّبنا السيارة التي يعتقد أن (سائقها) متورط في جريمة قتل رجل مسلم في ألبوكيركي. أوقف السائق وهو المشتبه فيه الرئيسي في جرائم القتل”.

واستنكر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، جرائم قتل أربعة مسلمين في ولاية نيومكسيكو وأعرب في تغريدة عن “غضبه وحزنه إزاء الجرائم المروعة التي قُتل فيها أربعة رجال مسلمين في ألبوكيركي”.

وتابع “بانتظار نتائج التحقيق، أصلي من أجل عائلات الضحايا، وإدارتي تقف بحزم مع الجالية المسلمة. هذه الهجمات الحاقدة لا مكان لها في الولايات المتحدة”.

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Source almnatiq

