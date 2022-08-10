‏شاهد.. انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم

︎ . المناطق_متابعات تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم. وكشف مسؤول عسكري أوكراني كبير مطلع على الوضع، أن القوات الأوكرانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم. وأوضح المسؤول الذي تحدث لصحيفة “نيويورك تايمز” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “هذه القاعدة الجوية كانت تقلع منها الطائرات بانتظام لشن هجمات على قواتنا في المسرح الجنوبي”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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