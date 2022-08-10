وفاة الممثل الأردني داود جلاجل عن 75 عاما

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قالت وزارة الثقافة الأردنية إن الممثل داود جلاجل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 75 عاما.
وكتبت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على حسابها بتطبيق تويتر “أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي”.
كما نعاه نقيب الفنانين الأسبق ساري الأسعد وعدد من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينهم شاكر جابر وجهاد مناصرة وديانا كرزون.
ولد جلاجل في قرية سلوان بالقدس عام 1947 وبدأ مشواره الفني مبكرا حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.
من أشهر المسلسلات التي قدمها (بلقيس) و(الرمح والصخرة) و(جلوة راكان) و(الرحيل) و(حنايا الغيث) و(نيران البوادي) و(رياح الليل) و(طرفة بن العبد) و(نوف) وكذلك المسلسل الساخر (العلم نور) عن أهمية التعليم.
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Source akhbaar24
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