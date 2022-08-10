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53 ألف اتصال بـ911 يوميا - #عاجل

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استقبل المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.602.4016 مكالمة خلال شهر ذو الحجة 1443، عبر رقم الطوارئ 911، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، تشمل حوادث، حالات إنسانية، توجيه وإرشاد، حالات السلامة، استفسارات، أي بمعدل 53413 مكالمة في اليوم، فيما تلقى المركز 445535 مكالمة في أول 8 أيام من محرم الجاري لعام 1444، بمعدل 63647 اتصالًا في اليوم.

اتصالات للمركز

1444/01/01

50.663 مكالمة

35 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

28345 مكالمة

20 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

22318 مكالمة

15 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/02

55.893 مكالمة

39 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

33043 مكالمة

23 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

23850 مكالمة

16 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/03

53.774 مكالمة

37 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

30307 مكالمة

21 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

23467 مكالمة

16 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/04

52٬123 مكالمة

36 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

28713 مكالمة

20 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

23410 مكالمة

16 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/05

52.801 مكالمة

37 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

29578 مكالمة

21 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

23223 مكالمة

16 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/06

59.529 مكالمة

41 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

29011 مكالمة

20 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

30518 مكالمة

21 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/07

60.002 مكالمة

42 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

28516 مكالمة

20 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

31486 مكالمة

22 اتصالًا في الدقيقة

1444/01/08

60.750 مكالمة

42 اتصالًا في الدقيقة

الرياض

27968 مكالمة

19 اتصالًا في الدقيقة

مكة المكرمة

78232 مكالمة

23 اتصالًا في الدقيقة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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