53 ألف اتصال بـ911 يوميا - #عاجل

استقبل المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.602.4016 مكالمة خلال شهر ذو الحجة 1443، عبر رقم الطوارئ 911، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، تشمل حوادث، حالات إنسانية، توجيه وإرشاد، حالات السلامة، استفسارات، أي بمعدل 53413 مكالمة في اليوم، فيما تلقى المركز 445535 مكالمة في أول 8 أيام من محرم الجاري لعام 1444، بمعدل 63647 اتصالًا في اليوم. اتصالات للمركز 1444/01/01 50.663 مكالمة 35 اتصالًا في الدقيقة الرياض 28345 مكالمة 20 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 22318 مكالمة 15 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/02 55.893 مكالمة 39 اتصالًا في الدقيقة الرياض 33043 مكالمة 23 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 23850 مكالمة 16 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/03 53.774 مكالمة 37 اتصالًا في الدقيقة الرياض 30307 مكالمة 21 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 23467 مكالمة 16 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/04 52٬123 مكالمة 36 اتصالًا في الدقيقة الرياض 28713 مكالمة 20 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 23410 مكالمة 16 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/05 52.801 مكالمة 37 اتصالًا في الدقيقة الرياض 29578 مكالمة 21 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 23223 مكالمة 16 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/06 59.529 مكالمة 41 اتصالًا في الدقيقة الرياض 29011 مكالمة 20 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 30518 مكالمة 21 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/07 60.002 مكالمة 42 اتصالًا في الدقيقة الرياض 28516 مكالمة 20 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 31486 مكالمة 22 اتصالًا في الدقيقة 1444/01/08 60.750 مكالمة 42 اتصالًا في الدقيقة الرياض 27968 مكالمة 19 اتصالًا في الدقيقة مكة المكرمة 78232 مكالمة 23 اتصالًا في الدقيقة



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