53 ألف اتصال بـ911 يوميا - #عاجل

اتصالات للمركز
1444/01/01
50.663 مكالمة
35 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
28345 مكالمة
20 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
22318 مكالمة
15 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/02
55.893 مكالمة
39 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
33043 مكالمة
23 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
23850 مكالمة
16 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/03
53.774 مكالمة
37 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
30307 مكالمة
21 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
23467 مكالمة
16 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/04
52٬123 مكالمة
36 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
28713 مكالمة
20 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
23410 مكالمة
16 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/05
52.801 مكالمة
37 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
29578 مكالمة
21 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
23223 مكالمة
16 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/06
59.529 مكالمة
41 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
29011 مكالمة
20 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
30518 مكالمة
21 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/07
60.002 مكالمة
42 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
28516 مكالمة
20 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
31486 مكالمة
22 اتصالًا في الدقيقة
1444/01/08
60.750 مكالمة
42 اتصالًا في الدقيقة
الرياض
27968 مكالمة
19 اتصالًا في الدقيقة
مكة المكرمة
78232 مكالمة
23 اتصالًا في الدقيقة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.