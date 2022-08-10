41% زيادة ربحية مربي الماشية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة، يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41%، مقارنة بالأعلاف التقليدية «الشعير والبرسيم»، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.

كفاءة الإنتاج

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة، قدمها المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الغنيم، عبر منصة الإرشاد الزراعي، تحت عنوان: «الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية»، حيث بينت الورشة أن استخدام الأعلاف المتكاملة، يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، الأول: تحقيق معادلة غذاء متوازن، حيث يحصل الحيوان على غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، للقيام بالعملية الفسيولوجية الغذائية اليومية، والثاني: تحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، حيث إنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة لا يستطيع الحيوان المفاضلة بين أنواع الأعلاف أو الاختيار، بحيث يتناول نوعًا معينًا ويترك الآخر، بل يتناولها كاملة دون تفضيل، مما يزيد كفاءة الإنتاج؛ لثبات بيئة الكرش.

أفضل خلطة

وجاء العنصر الثالث بحسب الورشة، لتوضح أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة، يسهم في تقليل الفاقد في الأعلاف، حيث يؤدي استخدامها إلى تقليل الفاقد أو الهدر؛ لأن احتسابها يكون بشكل دقيق حسب احتياج الحيوان، وبذلك يقل الهدر في الأعلاف إن لم يكن معدومًا. فيما كشف العنصر الرابع، عن تحسين الكفاءة الإنتاجية؛ لأنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة تكون كفاءة الإنتاج أعلى، سواء في إنتاج اللحم أو الحليب؛ لأن الحيوان يحصل على أفضل خلطة علفية تُخلَط خلالها، وتُقلَّب عناصر المادة العلفية كافة، ما يجعلها متجانسة.

فارق أرباح

وبينت الورشة أن هناك ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية، وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة، تزيد بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير، مشيرة إلى أن التغذية تمثل بين 60 و70% من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5%، حيث لا تتجاوز 5.1 ريالات لكل كيلو، مقابل 7.03 ريالات لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل 41% لصالح المربين، حيث يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.