91 جولة على مشاريع الطرق

وقام المختبر المركزي، بمراجعة واعتماد 66 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، إلى جانب ذلك قام المختبر بمراجعة واعتماد 55 مادة لإنشاء الطرق، وعمل 91 جولة تفتيشية على المشاريع، إضافةً إلى عمل 98 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق.
وتهدف جهود المختبر المركزي إلى تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدّم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالميًا في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.
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