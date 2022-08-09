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أعلن المحترف البرازيلي بصفوف نادي الاتحاد، إيغور كورنادو، قدوم مولوده الثاني. وأعاد كورنادو، نشر صورة لزوجته بعد وضعها المولود عبر حسابه بموقع انستقرام، اليوم (الثلاثاء) مُعلن قدوم مولوده الثاني. وكان نادي الاتحاد قد أعلن غياب اللاعب عن مران اليوم بعدما حصل على إجازة من الجهاز الفني؛ لظروفه الخاصة التي تستدعي تواجده إلى جانب أسرته على أن يلتحق بالتدريبات عقب العودة من المعسكر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابه عن مران “الاتحاد”.. “كورنادو” يُعلن قدوم مولوده الثاني (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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