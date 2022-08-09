البيت الأبيض: لم يتم إبلاغ بايدن مسبقا بمداهمة منزل ترامب

︎

.



قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم بذلك”.

وأضافت “لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

