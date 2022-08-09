“مدن” تدشّن 58 مصنعاً جديداً في مدينة سدير للصناعة والأعمال

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دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 58 مصنعاً جاهزاً في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وذلك لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، المهندس أسامة الزامل، أن تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد ورائدات الأعمال وتشجيعاً للاستثمارات النسائية.

وأوضح أن مساحة المصانع الجديدة تصل إلى 700 متر مربع لكل مصنع، وهي إحدى ثمار الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص في إطار إستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن مدينة سدير شهدت مؤخراً العديد من المشروعات النوعية منها تدشين 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500 متر، ليصبح الإجمالي 78 وحدة جاهزة متنوعة المساحات، وإيصال شبكة الألياف الضوئية من أجل توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، واستكمال البنى التحتية لتمكين الصناعيين من التحوّل الرقمي.



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Source akhbaar24

