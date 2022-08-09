سياسي / رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالاً بالرئيس الفرنسي

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لندن 11 محرم 1444 هـ الموافق 9 أغسطس 2022 م واس

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, ومخرجات قمة مجموعة السبع الأخيرة.

//انتهى//

23:09ت م

0174 لندن 11 محرم 1444 هـ الموافق 9 أغسطس 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, ومخرجات قمة مجموعة السبع الأخيرة.//انتهى//23:09ت م0174 www.spa.gov.sa/2375716 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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