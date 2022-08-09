افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة (فيديو وصور)

︎

.

أُقيم مساء اليوم (الثلاثاء) حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بملعب توركو أرينا، وسط مشاركة من الوفد السعودي.

وكان اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية قد اعتمدت اختيار الربّاع سراج آل سليم ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو ‘دنيا أبو طالب’ لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة العاب التضامن الإسلامي قونية2021.

فيديو | لحظة دخول بعثة #المملكة المشاركة في دورة #ألعاب_التضامن_الإسلامي الخامسة وتحية كبيرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل#قونية2021#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/fCheL0an0g

— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh)

فيديو | لحظة دخول بعثة #المملكة المشاركة في دورة #ألعاب_التضامن_الإسلامي الخامسة وتحية كبيرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل#قونية2021#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/fCheL0an0g — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 9, 2022

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :-

يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناًليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

