الجهود متواصلة لانتشال ضحايا حادث الهدا

قالت محافظة الطائف إن الجهود لا تزال مستمرة لانتشال ضحايا حادث الهدا الذي وقع في منطقة شديدة الوعورة وعلى ارتفاع مايقارب 1900م عن سطح البحر.

وباشرت فرق الدفاع المدني حادثة سقوط مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي في "الهدا" مدينة الطائف.

وتلقى الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من نوع مازدا، وبداخلها ثلاثة أشخاص، من مطل جبلي بالهدا حيث انتقلت فِرق الدفاع المدني لمباشرة الواقعة، وعثرت على الجثة الأولى، وبعد بحث ثم العثور على الجثتين الآخريين.

وكان الدفاع المدني في الطائف قد عثر على الشخص الثالث متوفى في وقت سابق من صباح اليوم (الثلاثاء).

يذكر أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية ما تسبب في سقوط المركبة.

إلى ذلك، تم إغلاق طريق الهدا من الاتجاهين خلال الأيام القليلة الماضية تحسبا لأي متغيرات في الطقس وانعدام الرؤية.

ثم أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.