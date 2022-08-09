شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مُثيرة.. رد مشترك بين الأهلي والسومة بعد رحيل السوري إلى قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تبادل السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، الرسائل مع أهلي جدة السعودي فريقه السابق، عقب رحيله مؤخرًا.

العربي القطري يعلن التعاقد مع السومة بنظام الإعارة

وأعلن نادي العربي القطري، اليوم التعاقد بشكل رسمي مع عمر السومة على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة موسم رياضي واحد، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الراقي عام 2024.



السومة يُغازل جماهير الأهلي بعد رحيله



ووجه السوري عمر السومة، المنتقل حديثًا إلى العربي القطري، رسالة مؤثرة إلى الأهلي وجماهير الفريق عقب إعلان رحيله.

وقام السومة بنشر مقطع فيديو لبعض لقطاته مع الراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا عليه "على راسي".

وحرص النادي الأهلي، الرد على لاعبه عبر الحساب الرسمي للنادي، بمقطع فيديو للمهاجم عمر السومة، برسالة قال فيها "القصص الجميلة تبقى دائمًا في القلب".



السومة يقرر الرحيل بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو



وقرر السومة الرحيل عن صفوف أهلي جدة، بعد 8 سنوات قضاها بين صفوف النادي، حقق فيها العديد من البطولات، حيث جاء رحيله بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري يلو، بمواجهة القيصومة في 24 أغسطس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بالجولة الأولى من المسابقة.

وهبط فريق الأهلي، إلى دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم المنصرم.