شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يعلن تعاقده مع ارون بوبيندزا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، الجابوني ارون بوبيندزا.

الشباب السعودي يتعاقد مع ارون بوبيندزا

وكشف نادي الشباب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعاقده مع ارون بوبيندزا، بشكل رسمي، بعقد لمدة 3 مواسم.

موعد أولى مباريات الشباب في الدوري السعودي

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023، بمواجهة الباطن.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره الباطن، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الشباب والباطن، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.