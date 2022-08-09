«النقل» تحقق المركز الثالث في قياس الارتباط الوظيفي

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وتسلم خلال الحفل مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن جائزة فوز الوزارة بالمركز الثالث من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي أقيم بالعاصمة الرياض لتكريم الجهات الفائزة لعام 2021م.وجاء فوز الوزارة نتيجة للعمل المستمر المقدم في جانب تطوير بيئة وثقافة العمل، وتحسين إنتاجية الموظفين، ومواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، وتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسهم الجائزة في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.
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