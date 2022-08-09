شكرا لقرائتكم خبر «النقل» تحقق المركز الثالث في قياس الارتباط الوظيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الثالث على مستوى الوزارات في برنامج قياس الارتباط الوظيفي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل الوزارة نسبة مئوية بلغت 83.50% في جانب التميز والريادة للارتباط الوظيفي المستدام لعام 2021م.

وتسلم خلال الحفل مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن جائزة فوز الوزارة بالمركز الثالث من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي أقيم بالعاصمة الرياض لتكريم الجهات الفائزة لعام 2021م.

وجاء فوز الوزارة نتيجة للعمل المستمر المقدم في جانب تطوير بيئة وثقافة العمل، وتحسين إنتاجية الموظفين، ومواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، وتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسهم الجائزة في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.