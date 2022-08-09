شكرا لقرائتكم خبر «مسك»: 83% من الموظفين يفضلون الإطراء عن المكافآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تستهن بأثر تقديرك للموظفين والثناء عليهم، فقد أظهرت إحدى الدراسات التي تمت في عام 2021 أن 83 % من الموظفين يفضلون إطراء مدرائهم وتقدير عملهم على أي نوع آخر من المكافآت.

وتشير مؤسسة «مسك» أن التحفيز يجعل الموظفين يقدمون أفضل ما لديهم بالعمل، وتحقيق النجاح على كل من الصعيد المهني والشخصي، كما أن خلق بيئة تحفيزية يكون للفريق أساسا قويا ويعمل على تعزيز روح جماعية واحدة، كما أن علاقة المدير بموظفيه هي بالنهاية علاقة طردية، فكلما زاد التحفيز الذي تقدمه الإدارة لموظفيها زاد الولاء الوظيفي ومعدل الإنتاجية لدى الموظفين.

و يلعب التحفيز دورا مهما بجميع جوانب الفرد كالجانب العملي، حيث يعتبر أساس كل منظمة أو مؤسسة فهو جهود الموظفين وانضباطهم، وينتج ذلك من جهود صاحب العمل لتوفير سبل الراحة للموظفين وتعزيز روح الانتماء لديهم.

إليك بعضا من طرق تحفيز الموظفين.

ووفقا لمؤسسة «مسك» فقد يشبه العديد من الناس شعور التحفيز بالمحرك الذي يتحكم بالإنسان وقراراته وتطوره، ويعّد من أهم العوامل المؤثرة على الإنسان من الناحية الجسدية والنفسية وغيرها.

ومع بداية فيروس كورونا وبدأ العمل عن بعد، جنبًا إلى جنب مع عدم اليقين الاقتصادي الحالي، كان الحفاظ على تحفيز الموظفين أمرا صعبا، لكن تشير الأبحاث إلى أنه لا تزال هناك طرق لمواصلة تحفيز الموظفين.

ويلعب التحفيز دورًا مهمًا بجميع جوانب الفرد كالجانب العملي على سبيل المثال، حيث تعتبر جهود الموظفين وانضباطهم هي أساس كل منظمة ومؤسسة، وينتج ذلك من العديد من الجهود التي يقدمها صاحب العمل أو مدير العمل ليضمن شعور موظفيهم بالراحة والانتماء لمقر عملهم، إضافة إلى وجود مٌحفّزات مستمرة لهم. تقوم كل هذه الجهود بزيادة الإنتاجية للموظفين ورفع روحهم المعنوية، إضافة إلى توفير الأمان الوظيفي لهم وتعزيز ولائهم الوظيفي.

و دائما ما يتم تقديم العلاوات للموظفين فذلك يزيد من مستويات الإنتاجية لديهم وتعزيز كونهم جزءا من فريق العمل، لكن العلاوات تعتبر حلا مؤقتًا فقط نظرا لتكلفتها.

وإليك بعض الطرق التي يمكنك بها تحفيز الموظفين بمقر عملك لضمان بيئة عمل فعّالة وإيجابية:

كيف نحفز الموظفين في مقر العمل؟

التخطيط لجلسات دورية لمناقشة كيفية تطوير العمل

من المهم أن يترك المدير على موظفيه انطباعا بأهمية رأيهم، فذلك يعتبر محفزا كبيرا لهم وسيشجع الولاء الوظيفي فيما بينهم وتطوير عملهم.

عرض برامج تدريبية وورشات عمل للموظفين

يعتبر التدريب من الأساليب الممتازة التي تظهر لموظفيك بأنك تقدرهم وتريد الاستثمار في تطوير قدراتهم في المستقبل ويمكنك فعل ذلك من خلال عمل ورش متخصصة ودورات تدريبية للأفراد إلى تنظيم ورش بناء الفريق وتشجيعهم على تحسين التعاون بين الفريق.

تشجيع الموظفين وتقدير جهودهم

يمكنك إظهار تقديرك لجهود موظفيك عن طريق تقديم جوائز أسبوعية أو شهرية، كجائزة موظف الشهر على سبيل المثال، إن تقديمك لهذه الجوائز بشكل مستمر سيقوم بتحفيز الموظفين، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة النزيهة فيها بينهم.

تنظيم مناطق مناسبة للراحة

يعتبر مقر العمل من أحد العوامل التي تؤثر بتحفيز الموظفين، حيث إن المقر المنظم ذي المساحات المناسبة ومواقع الراحة المؤهلة يبعث الراحة على الموظفين ويؤكد عليهم اهتمام من هو برأس العمل عبر تيسير أمورهم وتوفير سبل الراحة المطلوبة لهم.

التواصل المستمر والتعاون

إن سهولة التواصل ما بين الموظفين ومديريهم أمر بغاية الأهمية، فهو يبعث الراحة بنفس الموظف عند مواجهته لمشكلة أو حاجته للمعاونة بأي أمر متعلق بالعمل، فعندما يدرك الموظف أن صوته مسموع وأنه يترأسه شخص متعاون ومتفهم يكون ذلك دافعا له بالبقاء في مكان عمله وتقديم الكثير له.

ساعد موظفيك على التطور على الصعيدين الشخصي والعملي

من الممكن لأي شخص إخبار الآخر بما يجب القيام به من ثم يوبخه لقيامه بعمل سيئ. لكن القادة يجب أن تكون طريقتهم رائعة و تحفيزية للموظفين لأنك باستمرار ستقوم بتعليم الموظفين عن كيفية القيام بالعمل بشكل أفضل يمكن أن تأتي طريقة الإدارة بأشكال عديدة، من السلوك المهني إلى كيفية إكمال المهمة.