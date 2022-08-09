15,500 متقدم للقبول بجامعة بيشة

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وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور فارس القرشي أن العدد الإجمالي لطلبات القبول بلغ 15,568 طلبا الكترونيا، مشيرا إلى أن نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول ستعلن اليوم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة بيشة 15,500 طلب للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444 هـ.وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور فارس القرشي أن العدد الإجمالي لطلبات القبول بلغ 15,568 طلبا الكترونيا، مشيرا إلى أن نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول ستعلن اليوم.

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