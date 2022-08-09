شكرا لقرائتكم خبر تحديد أقل النسب الموزونة للقبول بجامعة الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشارت الجامعة إلى أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين93.21 وللبنات 94.41 وكلية الصيدلة للبنين 85 وللبنات 85.4 وكلية التمريض للبنين 88.75 وللبنات 90.19 وكلية الهندسة للبنين 85 وللبنات 85.19، لافتة إلى أن درجة الدبلوم للكلية التطبيقية بعرعر على النحو التالي للطلاب علمي 75.04 والطالبات علمي 75 وللطلاب نظري 75.97 وللطالبات نظري 75.09، معلنة أقل النسب الموزونة لكافة كلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الحدود الشمالية أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي لعام 1444هـ لدرجة البكالوريوس والدبلوم.وأشارت الجامعة إلى أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين93.21 وللبنات 94.41 وكلية الصيدلة للبنين 85 وللبنات 85.4 وكلية التمريض للبنين 88.75 وللبنات 90.19 وكلية الهندسة للبنين 85 وللبنات 85.19، لافتة إلى أن درجة الدبلوم للكلية التطبيقية بعرعر على النحو التالي للطلاب علمي 75.04 والطالبات علمي 75 وللطلاب نظري 75.97 وللطالبات نظري 75.09، معلنة أقل النسب الموزونة لكافة كلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد أقل النسب الموزونة للقبول بجامعة الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.