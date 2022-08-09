رفض تظلم مواطن رعى إبله في منطقة محظورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم إداري من ديوان المظالم برفض تظلم مواطن رعى إبله في منطقة محظورة بحسب النظام.

وكان المدعي طالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات المتضمن معاقبته بغرامة مالية لرعيه إبلا في منطقة غير مخصصة للرعي.

وتضمن النظام معاقبة كل راع أو صاحب مواش تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي الممنوع الرعي فيها بغرامة مالية وذلك بعد إنذاره على أن يكون نشر المنع في وسائل الإعلام.

وقال القرار «إن الثابت قيام المدعى عليه بالإعلان في إحدى الصحف عن منع الرعي بمنتزه الغضا موقع المخالفة وعدم التزام المدعي بذلك رغم إنذاره وأخذ التعهد عليه مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى، ولذلك تم رفض الدعوى.

من جهة أخرى أكد ديوان المظالم أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن حكم الاستئناف صادرا بفصل موظف، فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.

ولا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها. ويمكن تقديم طلب الاعتراض عبر منصة «عين» الرقمية دون الحاجة الى مراجعة المحكمة.

المحكمة الإدارية في أسبوع:







1263 جلسة قضائية رقمية



452 دعوى قضائية مقيدة



612 عدد الدعاوى المنجزة



14 % نسبة الإنجاز في حجم العمل



محكمة الاستئناف في الاسبوع: