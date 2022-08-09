بايدن يوقع على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، راهن على تقسيم الناتو لكنه فشل، مؤكدًا أن أبواب حلف الناتو ستبقى مفتوحة لبقية الدول الأوروبية.
وأكد بايدن، أن هجوم بوتين على أوكرانيا بدد فرص السلام، مشيرا إلى أن أمريكا ستجعل من حلف الناتو الأقوى من خلال توسيعه.
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