اخبار الخليج – بالصور.. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها لتوفير الاحتياجات والأجواء الآمنة خلال موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات لإنجاح موسم عاشوراء، وبمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، واصلت مديريات الشرطة بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية جهودها لاتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات التي كفلت توفير الاحتياجات والأجواء الآمنة خلال الموسم.

حيث استمرت المديريات بالزيارات الميدانية في مختلف المناطق لتفقد احتياجات المآتم، والتأكد من كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم عاشوراء، بينما عملت شرطة خدمة المجتمع على توفير التسهيلات والخدمات ذات الصلة في محيط المآتم ، والقيام بالحملات التوعوية حفاظاً على سلامة الجميع، من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري تنفيذاً للخطة الموضوعة لضمان انسيابية الحركة والمساهمة في سلامة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق.