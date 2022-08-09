تعرّف على خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرحت منصة أبشر عن خطوات إصدار إذن إصلاح المركبة بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري في موقع الحادث إلكترونياً عبر المنصة. وأوضحت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” خطوات التنفيذ في 3 نقاط، وهي: الدخول عبر منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار إدارة المركبات.

اختيار إصدار إذن إصلاح مركبة.

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