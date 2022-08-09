شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عمر السومة مع أهلي جدة قبل انتقاله إلى العربي القطري؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انضم الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى صفوف نادي العربي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنه نادي العربي القطري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كشف أنه تعاقد مع عمر السومة بشكل رسمي.

وينضم عمر السومة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وبدأ عمر السومة، في المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، اليوم الثلاثاء، حسب ما كشف النادي عبر تويتر.

أرقام عمر السومة مع أهلي جدة

جدير بالذكر أن السوري عمر السومة، شارك رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال 240 مباراة، وسجل 192 هدف، وصنع 30 هدف آخرين.

وكان عمر السومة انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في عام 2014.