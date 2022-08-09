شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عمر السومة ينتقل إلى العربي القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقل الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى صفوف العربي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العربي القطري يضم عمر السومة

وأعلن نادي العربي القطري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،عن ضم عمر السومة، بشكل رسمي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، قادمًا من أهلي جدة.

وانضم عمر السومة إلى العربي القطري، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

ويستعد فريق العربي الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره الريان، في ثاني جولات بطولة الدوري القطري، يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري.

وشارك عمر السومة، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، اليوم الثلاثاء، فور إعلان التعاقد معه.