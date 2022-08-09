شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بدر بانون يقص شريط أهدافه مع قطر أمام المرخية في الدوري القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افتتح الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي المصري السابق والفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري الحالي، سجله التهديفي مع فريقه الجديد، في مباراة المرخية.

مباراة قطر ضد المرخية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر بنظيره المرخية، الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري القطري.

هدف بدر بانون في مباراة قطر والمرخية

وشارك بدر بانون في التشكيل الأساسي لفريق قطر أمام نظيره المرخية، في أولى مشاركاته مع فريقه الجديد بالدوري القطري.

ونجح بدر بانون في تسجيل هدف التقدم لصالح قطر في شباك فريق المرخية من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

انضمام بانون إلى قطر القطري

وكان بدر بانون، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، قادمًا من النادي الأهلي المصري، بعد رغبة من اللاعب في الرحيل.

ولم تكون فترة إقامة بدر بانون مع النادي الأهلي طويلة، ولكنه نجح في إثبات نفسه وحجز مكانة في تشكيلة المارد الأحمر الأساسية، قبل أن يتعرض لوعكة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا.