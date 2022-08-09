شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الزمالك في الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت 365” موعد مباراتي الزمالك المصري في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وأقيمت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة، حيث شهدت تحديد مباريات الدور التمهيدي ودور الـ32.

منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إليكت سبورت بطل تشاد في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة تخطيه الدور التمهيدي، سيواجه في دور الـ32 الفائز من مواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي والاتحاد الليبي.

موعد مباراتي الزمالك

وستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ذهاب دور الـ64 أحد أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، والإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا فشل في تخطي دور المجموعات في البطولة.