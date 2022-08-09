الدفاع المدني: غرق 14 شخصاً جراء السيول في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال متحدث الدفاع المدني في مكة “محمد القرني” أنه تم رصد عدد من الحوادث الماسأوية، خلال الحالة المطرية التي شهدتها المملكة العربية السعودية، التي تمثلت بغرق عدد من الأشخاص جراء السيول.

وأشار خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه من ضمن هذه الحوادث التي وقعت، حادث في محافظة تربة، جرف مركبة بها 4 أشخاص، وتم العثور عليهم وهم بصحة جيدة، وأشار أنه تم العثور علي المفقود الخامس وتبين وفاته.

وأكد وفاة طفل، يبلغ من العمر 15 عاما، إثر سقوطه في أحد السدود، وتم إخراجه اليوم، إضافةً إلى وفاة 3 أشقاء، يبلغون “14 – 15 – 17” سنة في القنفذة، إثر سقوطهم في مستنقع.