الجوازت توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية عن خطوات الواجب اتباعها عند رغبة صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم في نقل معلومات الجواز القديم للجديد. وأوضحت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” طريقة النقل، وهي: الدخول إلي التطبيق.

اختيار الخدمات الالكترونية من قائمة الخدمات.

اختيار الجوازات.

اختيار تحديث معلومات جواز المقيمين.

الضغط على البدء في استخدام الخدمة.

اختيار إذا كان تابع أم صاحب العمل.

اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له.

اختيار التالي بعد التأكد من معلومات الشخص المختار.

تعبئة الفراغات.

الضغط على تحديث معلومات الجواز.

بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير علي أيقونة أوافق علي الشروط والأحكام، واخيراً اختيار التأكيد. أخبار قد تهمك

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