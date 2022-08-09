وزير العدل يقر 3 مسارات لاختبار المرشحين للقضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقر وزير العدل د. وليد الصمعاني ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء.

ونشرت وزارة العدل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انفوجراف يوضح كيف كانت مسارات اختبار المرشحين للقضاء.

وكان مركز التدريب العدلي بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للقضاء قد أنهى اختبارات المرشحين للعمل القضائي، بعد إقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 3 مسارات تشمل السمات الشخصية والمعرفية والمقالية.

وبلغ عدد من أجروا الاختبارات 188 مرشحا للملازمة القضائية؛ وسيعمل مركز التدريب العدلي على تزويد أمانة المجلس الأعلى للقضاء بنتائج المرشحين لإجراء المقابلات من اللجان المختصة وفقا للمخطط له.

يذكر أن مركز التدريب العدلي احتفى مؤخرا بالخريجين والخريجات لعام 1443 ه البالغ عددهم 533 خريجا منهم 320 من الرجال و213 من النساء.

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وتبنى المركز خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية مستهدفة وفق معايير تأهيلية متخصصة؛ وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.

وكان معالي وزير العدل قد شدد في لقاء سابق مع الملازمين القضائيين على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق مشيرا إلى أن هذه الغاية لها وسيلتان:

الأولى إجرائية: وهي التطبيق الواعي الدقيق للإجراءات كونها تحوي الضمانات.

الثانية: تطبيق القوانين على الواقائع وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.