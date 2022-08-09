رسميًا.. “أبها” يُعلن برنامج المرحلة الثانية من فترة الإعداد

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أعلن نادي أبها، برنامج المرحلة الثانية من فترة الإعداد للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل من الدوري.
وأشار نادي أبها، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الفريق سيحصل على فترة إجازة من 8 إلى 10 أغسطس على أن يعود يوم 11 أغسطس.
وأتم نادي أبها، بيانه بالتنويه إلى أن الفريق سيخوض مباراة ودية يوم 14 أغسطس ومباراة ثانية يوم 19 من الشهر ذاته.
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Source akhbaar24
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