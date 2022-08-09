رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع الجابوني آرون بوبيندزا

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المناطق_الرياض
أعلن نادي الشباب اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع الجابوني آرون بوبيندزا لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي العربي القطري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب صورة للاعب مع بيان وكتب عليه التالي: «وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع الدولي الجابوني آرون سالم بوبيندزا لمدة ثلاث سنوات، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من نادي العربي القطري».
وأضاف البيان: «بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع شيخ الأندية».
يذكر أن بوبيندزا شارك خلال الموسم الماضي في 32 مباراة، استطاع تسجيل 10 أهداف خلالها وصنع 5 آخرين.
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Source almnatiq
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