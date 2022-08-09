غرق 14 شخصا خلال أسبوع و4555 عملية إنقاذ في شهر

ومع هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة، غرق 14 شخصا في مناطق متفرقة خلال أسبوع واحد، حيث أعلن الدفاع المدني في صبيا، انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة. وفي نجران باشر الدفاع المدني غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي، فيما باشر الدفاع المدني في الحناكية بلاغا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع.
كما توفي في جدة أكاديمي بجامعة أم القرى غرقا بعدما أنقذ ابنه من الغرق بكورنيش جدة، بينما توفيت طبيبتان غرقا في أبحر الشمالية بجدة، حيث باشر حرس الحدود عمليات الانقاذ فور تلقي البلاغات ولكن بسبب الظروف المناخية لم يستطع اللحاق بهم، وفي القنفذة باشر الدفاع المدني غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة.
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